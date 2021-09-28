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Путин заявил, что в России продолжат повышать пенсии в ближайшие годы

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

В России продолжат повышать пенсии в ближайшие годы, средства заложены в проект бюджета. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин.

«В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», — сказал глава государства.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) разъяснили порядок увеличения пенсий.

Отмечается, что увеличенные пенсии устанавливаются россиянам не с начала какого-то определенного месяца, а при наступлении соответствующих обстоятельств. Например, когда пенсионеру исполняется 80 лет, фиксированная выплата удваивается автоматически, дополнительных заявлений писать не нужно.

В России каждый год с 1 января индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров. С 1 апреля ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные. С 1 августа увеличиваются страховые пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности.

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