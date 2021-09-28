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Республиканцы заблокировали в сенате проект увеличения госдолга США

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J. Scott Applewhite/AP

Сенаторы из Республиканской партии заблокировали в сенате Соединенных Штатов принятие пакета мер, продлевающих финансирование правительства США и включающих проект расширения государственного долга, сообщает Bloomberg.

Пакет мер по финансированию правительства Соединенных Штатов до 3 декабря 2021 года и проект приостановки ограничений на размер госдолга были предложены Демократической партией, до этого эти меры были одобрены в палате представителей. Однако в сенате проект был заблокирован за три дня до окончания текущего финансового года — 30 сентября.

Ранее министр финансов США Джаннет Йеллен обратилась с письмом к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, в котором просит конгресс увеличить лимит государственного долга, предупреждая, что резервы администрации будут исчерпаны в октябре.

Она также напомнила, что приостановка или увеличение лимита госдолга в последнюю минуту, что уже происходило в прошлом, может нанести серьезный ущерб бизнесу и доверию потребителей, повысить стоимость краткосрочных заимствований для налогоплательщиков и отрицательно повлиять на кредитный рейтинг Соединенных Штатов.

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