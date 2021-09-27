Оператор ГТС Украины заявил о необходимости сохранения транзита газа

Украине нужен долгосрочный контракт на транзит газа из России в Европу, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. По его словам, в противном случае страна не сможет обслуживать свою газотранспортную систему.

«Нам нужен долгосрочные контракт, который покроет наши операционные нужды», — сказал Макогон на онлайн-конференции Центра европейской политики EPC (цитата по «Прайму»).

Он добавил, что на обслуживание ГТС нужно много средств, это огромная инфраструктура, и затрагивает тысячи работников. Украине, по словам Сергея Макогона, будет трудно поддерживать ее «без значительных обязательств на долгосрочную перспективу».

Ранее Макогон сообщил, что в Киеве ожидают значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину из-за подписанного между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта в обход Украины.

«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа 27 сентября. Он будет действовать до конца 2036 года. По условиям контракта, из России будет поступать 4,5 млрд кубометров газа ежегодно. В прошлом году Венгрия импортировала 8,6 млрд кубов газа из России. Это второй по величине показатель с 2009 года.

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