«Роснефть» обогнала BP по капитализации

По итогам торгов на Лондонской бирже «Роснефть» обогнала ВР по рыночной капитализации примерно на 220 млн долл. На закрытии показатели компаний составили 88.0 и 87.8 млрд долл. соответственно.

По данным Московской биржи, на торгах в пятницу стоимость ценных бумаг «Роснефти» побила исторический максимум и составила 606,7 рублей за штуку. 27 сентября цена акций «Роснефти» поднялась до 627 рублей за штуку.

Предыдущий исторический максимум составлял 599 рублей за бумагу, а с начала рабочей недели акции «Роснефти» выросли более чем на 8%. Тем самым они стали одной из самых быстрорастущих среди «голубых фишек» на российском фондовом рынке.

С марта 2020 года акции «Роснефти» выросли почти в 2,6 раза, а с начала 2021 года – более чем на 37%.

«С декабря 2017 года, когда была утверждена фундаментальная стратегия компании до 2022 года, стоимость ее акций выросла более чем в 2,1 раза. С начала 2021 года стоимость ценных бумаг «Роснефти» последовательно росла, и важно, что сегодня им удалось преодолеть психологическую отметку 600 рублей за бумагу.

Важным фактором роста акций «Роснефти» является конъюнктура рынка. Холодная зима и дефицит газа на рынке могут привести к росту цен на нефть. И главным выгодоприобретателем от этого может стать «Роснефть», — сказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

По данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE), в странах ЕС и Великобритании газовые хранилища заполнены на 72%, что является минимальным показателем за последние 10 лет.

С начала года цена на газ на ключевом европейском рынке выросла в четыре раза. 15 сентября она приблизилась к отметке 970 долларов за 1 тыс. куб. м.

20 сентября Bank of America Merril Lynch допустил, что стоимость барреля нефти может подняться до 100 долларов. В BoFA считают, что при росте цен из всех компаний Европы, стран бывшего СССР и Ближнего Востока больше всех выиграет «Роснефть».

«В связи с растущим вниманием инвесторов к энергопереходу представители «Роснефти» подчеркнули, что ресурсная база компании является одной из самых низкозатратных и наименее углеродоемких в мире – она должна позволить компании оставаться прибыльной и генерировать положительный свободный денежный поток даже в условиях снижения мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе. Обвал цен на нефть в 2020 году доказал, что «Роснефть» способна генерировать положительный свободный денежный поток даже при цене на нефть в 20 долларов за баррель. Текущая макроэкономическая ситуация остается чрезвычайно благоприятной для нефтедобывающих компаний, и «Роснефть» смогла реализовать весь потенциал роста добычи в условиях ослаблений ограничений ОПЕК+», — подчеркнули в отчете BofA.

Ключевыми факторами роста акций «Роснефти» аналитики называют колоссальную ресурсную базу, самые низкие в отрасли затраты на добычу и начало реализации проекта Восток Ойл.