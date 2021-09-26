Немецкий политик Хрупалла допустил остановку «Северного потока — 2» из-за ящериц

Ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2» может быть сорван членами немецкой партии «зеленых» — под лозунгом защиты диких животных, например. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

«То, что «зеленые» будут всячески пытаться торпедировать «Северный поток-2», не стало сюрпризом. Однако им не удалось предотвратить завершение проекта. Теперь предстоит выяснить, удастся ли его столь успешно ввести в эксплуатацию», — сказал он, отметив, что сохранит скепсис, пока по трубопроводу не пустят газ.

Хрупалла не исключил, что запуск «Северного потока --2 » будет отменен ради защиты диких животных. По его словам, «зеленые» могут «обнаружить рядом с трубопроводом семейство редких ящериц».

Ранее кандидат в федеральные канцлеры Германии от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок заявила, что в случае своего участия в новом кабинете министров она не допустит поставок газа по «Nord Stream 2»