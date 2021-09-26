Украинский экономист заявил о долге Запада из-за «Северного потока — 2»

Украина обладает всеми шансами получить часть кредита от Международного валютного фонда, так как западные страны должны чувствовать определенную вину из-за «Северного потока — 2». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экономист Павел Кухта, сообщает РИА «Новости».

По его словам, уже более полутора лет Киев не получал траншей от МВФ. Причиной тому могут стать проблемы бюджета, который будет тщательно проанализирован сотрудниками фонда. Тем не менее, как считает Кухта, Украина в целом выполнила условия и поспособствовать выдаче средств должна ситуация с уже построенным российским газопроводом.

«Давайте говорить честно: с геополитической точки зрения Запад нам немного должен после «Северного потока — 2». Логично было бы, чтобы транш они сейчас дали», — заключил эксперт.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Киев рассчитывает на положительное решение о предоставлении очередного транша кредита от МВФ в размере $750 млн.