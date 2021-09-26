На Украине цены на газ вырастут в полтора раза

Ряд украинcких компаний с 1 октября повысят цены на газ по месячным тарифам для потребителей. Об этом сообщает «Обозреватель».

По данным издания, больше всего за газ придется платить клиентам компании «ТАС Енергія Країни» – для них газ будет стоить 31 гривну (84 рубля) за один кубометр. Хотя еще в сентябре стоимость одного кубометра была в 1,5 раза ниже — 20,96 гривны (56,8 рубля).

Компания «Київгаз Енерджи» предлагает гражданам Украины приобретать газ за 30,5 гривны (82,7 рубля) за кубометр. Хотя еще месяц назад за этот же объем клиенты компании платили 10,7 гривны (29 рублей).

Также изменения коснутся украинцев, которые приобретают газ у компании «Аскания Энерджи». Они будут платить за газ 19,95 гривны (54,1 рубля) вместо 12,5 гривны (33,9 рубля).

Ранее депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что из-за кризиса в сфере энергетики Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона. По ее мнению, уже второй год подряд из-за непрофессионального управления и менеджмента энергетика страны летит в «там-тарарым».