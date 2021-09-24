Суд в США отпустил под залог $80 млн зампреда правления «Новатэка» Джитвэя

Суд в США освободил под залог в $80 млн ​заместителя председателя правления «Новатэка» Марка Джитвэя, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, поступившие в пятницу в электронную базу окружного суда США по Среднему округу штата Флорида.

Ранее сообщалось, что американские власти обвинили Джитвэя в неуплате налогов на сумму $93 млн и сокрытии информации о своих офшорных активах и доходах. По сообщению Министерства юстиции США, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Пресс-служба посольства России в Вашингтоне сообщила, что Джитвэй не обращался в российские дипломатические учреждения.

В «Новатек» при этом заявили, что компания не имеет отношения к процессу и не обладает деталями разбирательства.

Джитвэй работал в России с 1995 года, в 2003 году он был избран членом Совета директоров «Новатэка», а с 2010 года стал заместителем председателя правления компании. В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство.