«Альтернатива для Германии» объяснила необходимость запуска «Северного потока — 2»

Партия евроскептиков «Альтернатива для Германии» выступила за снятие санкций и запуск «Северного потока — 2». Об этом рассказала РИА «Новости» один из лидеров партии Беатрикс фон Шторх.

«Наши интересы заключаются в том, чтобы поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с США. Интенсивная торговля, интенсивный диалог – это всегда хорошо. Дипломатическое охлаждение и торговые ограничения - не в наших интересах», — сказала она.

По ее словам, действия нынешнего правительства ФРГ в отношении России в последние годы неверные, а санкции вредят прежде всего самой Германии.

»«Северный поток — 2» крайне важен для Германии, мы будем продолжать бороться за него», — сказала политик.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год. 10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северного потока — 2».

Выборы в Германии пройдут 26 сентября, по последним опросам, можно выделить трех фаворитов гонки — правящий блок ХДС/ХСС, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и партию «Зеленые». Последние открыто критиковали «Северный поток — 2» и не исключали возможной остановки проекта.