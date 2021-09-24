Контроль за производством воды от скважины до прилавка появится в России

Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий хотят разработать систему апробации воды. Контроль за ее качеством будет осуществляться от скважины до прилавка, сообщает РБК со ссылкой на представителя ЦРПТ.

Предполагается, что уже с 1 декабря текущего года в стране будет действовать обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак». Оператором выступит ЦРПТ.

При этом с 1 марта следующего года маркировать станут все остальные категории питьевой воды. Данный порядок коснется лишь готовой упакованной продукции.

Ожидается, что контролировать добычу питьевой воды из скважин начнут с помощью аналога действующей для алкогольного рынка Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

Благодаря системе получится соединить данные о добыче природной воды со сведениями о произведенном и упакованном товаре. Также станет возможным прослеживать ее на всех этапах от скважины до потребителя.

В связи с чем у российских покупателей благодаря новой системе появится возможность получения достоверной информации о происхождении воды в каждой конкретной бутылке.

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