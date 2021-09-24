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«Известия»: правительство упростит получение ряда пособий с 2022 года

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Правительство одобрило законопроект, предложенный Министерством труда и социальной защиты РФ, и передаст Пенсионному фонду России (ПФР) полномочия по выплате еще 17 видов пособий, пишет газета «Известия».

Речь идет о четырех группах мер поддержки. Первая — это пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком. Сюда же включены ежемесячные выплаты женам военнослужащих, проходящих службу по призыву. Во вторую категорию вошли выплаты компенсаций страховой премии инвалидам по договору ОСАГО. В третью — денежные компенсации гражданам, которые подверглись воздействию радиации. Четвертая группа — выплаты репрессированным и затем реабилитированным гражданам РФ.

В Минтруде уточнили, что данные меры поддержки коснутся более 2 млн граждан. В настоящее время эти пособия выплачиваются через региональные органы социальной защиты и Роструд, но ПФР сумел зарекомендовать себя как организация, которая способна предоставлять выплаты в межведомственном взаимодействии, заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что неработающие пенсионеры, желающие получить социальные доплаты до прожиточного минимума, могут не подавать заявлений на пересчет, так как с 2022 года он будет производиться автоматически.

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