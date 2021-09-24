В Конгрессе США утвердили инициативу о новых санкциях против «Северного потока — 2»

Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября, приняла законодательную инициативу о новых санкциях против газопровода «Северный поток — 2, сообщает телеканал C-SPAN.

Инициатива предусматривает, что не позднее 15 дней после ее вступления в силу президента США должен ввести ограничительные меры против организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода. В свою очередь это подразумевает заморозку активов в США и запрет для граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Также санкции предполагают запрет въезда в США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз лиц, связанных с проектом.

Накануне американские законодатели единогласно поддержали включение данной инициативы в качестве поправки к проекту оборонного бюджета. В четверг, 23 сентября, нижняя палата утвердила сам проект бюджета по результатам голосования, однако одобрение бюджета Палатой представителей не означает автоматическое вступление в силу всех внесенных инициатив, так как версию проекта оборонного бюджета должны также рассмотреть в Сенате Конгресса США.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится возможных санкций из-за запуска «Северного потока — 2».