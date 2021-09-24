Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На Эльбрусе завершили поисково-спасательные работы по спасению альпинистов 03:51
Мужчина устроил стрельбу в супермаркете, а затем покончил с собой 03:48
В общежитии Военного университета в Москве началось обрушение кровли из-за... 03:40
Эксперт заявил, что популярность рубля в мире связана с интересом со стороны... 03:33
Александр Емельяненко о ссоре с братом: я единственный, кто говорил ему правду 03:33
Раскрыто, зачем россияне скупают недвижимость в Турции 03:29
На Алтае рыбак нашел человеческий скелет 03:28
Экс-арбитр Хусаинов раскритиковал уровень футбола в матче ЦСКА —... 03:22
Число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось до пяти 03:16
Экс-пилот «Формулы-1» Петров: многие гонщики не совсем согласны с манерой... 03:13

Прокуратура США запросила залог в $80 млн для арестованного замглавы «Новатэка»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Министерство юстиции США просит установить сумму залога в $80 млн для арестованного зампреда правления «Новатэка», россиянина Марка Джитвэя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружной суда по Среднему округу штата Флорида.

Еще одно условие возможного освобождения обвиняемого — обязательное наличие не менее двух поручителей, а также отслеживание местонахождения при помощи электронного браслета.

Продолжение судебного слушания по делу Джитвэя запланировано на пятницу, 24 сентября.

Ранее сообщалось, что в США арестован зампред правления «Новатэка» Марк Джитвэй. По данным американского минюста, Джитвэй скрыл данные о своих офшорных активах и доходах, а также уклонялся от уплаты налогов. По каждому из обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.

В посольстве РФ в США сообщили, что Джитвэй не обращался за консульской помощью.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Опубликован список группы альпинистов, застрявших на Эльбрусе
Разработчик Aurus приступил к созданию «автопилота»
К 2023 году НАМИ намерена разработать функцию автономного вождения
Резиновые хостелы и фиктивные браки. Как в России наживаются на приезжих
Президент Федерации мигрантов предложил отменить временную регистрацию
РБК: власти выделят 1,6 млрд рублей на выявление социально опасных учащихся
Очевидец назвал халатность гидов возможной причиной трагедии с альпинистами на Эльбрусе
Россиянам рассказали о новых возможных санкциях за неуплату долгов
Глава пермского управления СК покончил с собой
Новости и материалы
На Эльбрусе завершили поисково-спасательные работы по спасению альпинистов
Мужчина устроил стрельбу в супермаркете, а затем покончил с собой
В общежитии Военного университета в Москве началось обрушение кровли из-за пожара
Эксперт заявил, что популярность рубля в мире связана с интересом со стороны спекулянтов
Александр Емельяненко о ссоре с братом: я единственный, кто говорил ему правду
Раскрыто, зачем россияне скупают недвижимость в Турции
На Алтае рыбак нашел человеческий скелет
Экс-арбитр Хусаинов раскритиковал уровень футбола в матче ЦСКА — «Спартак»
Число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось до пяти
Экс-пилот «Формулы-1» Петров: многие гонщики не совсем согласны с манерой езды Мазепина
Итальянский политик назвал санкции против России ошибкой
Около 100 человек эвакуированы из-за пожара в общежитии университета Минобороны в Москве
Обнаружен древний подземный город в Иране
В России могут отменить карантин в 14 дней для экспатов
Бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо оценил уровень футбола в России
Писателя нецензурно обругали в книжном магазине в Петербурге
Тарасова: Трусова выполняет аксель совершенно не по-женски
В Британии запустили в производство безвредный для планеты пластик
Все новости
«Мерзнущий народ должен согреть власть. Украину ждут бунты»
Как прошел тройной протест у стен Рады
В США пограничникам запретили ловить нелегалов с помощью лассо
Погранслужба США в Техасе перестанет использовать конные патрули для поимки мигрантов
«Украина показала слабость и страх»
Расторгуев, Шуфутинский и Лоза — о предложении запретить артистам из РФ выступать на Украине
Очень чеченские дела: кадыровцы схватили родственников ичкерийца Закаева
Спикер парламента Чечни Даудов предложил Ахмеду Закаеву начать войну
Россиянам стало холоднее без мигрантов
Юрист по ЖКХ объяснил, почему коммунальщики опять не подготовились к заморозкам
«У США проблемы с головкой самонаведения ракет»
Почему у Пентагона не получается создать гиперзвуковое оружие
Драматург, телеведущий и блогер: Эдварду Радзинскому — 85
Пособник нацистов Гельмут Оберлендер умер в Канаде
Нацистский преступник Гельмут Оберлендер не дожил до депортации из Канады
Грибы и чай из крапивы. Что есть и пить, чтобы не заболеть осенью
Врачи назвали сезонные продукты для укрепления иммунитета
Движение — жизнь
Куда движется транспорт в Санкт-Петербурге
«Чтобы согреться, ходят в шерстяных вещах и топят камин»
Британия поддержала «Северный поток — 2», несмотря на банкротства местных энергокомпаний
Ракета, скафандр, луноход: как Роскосмос готовится к высадке на Луну
Роскосмос выделил 1,73 млрд рублей на подготовку пилотируемого полета на Луну
Дом Дурова, театр Джобса, лошади Воложа
Что можно найти в штаб-квартирах Apple, Google и «ВКонтакте»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях