Прокуратура США запросила залог в $80 млн для арестованного замглавы «Новатэка»

Министерство юстиции США просит установить сумму залога в $80 млн для арестованного зампреда правления «Новатэка», россиянина Марка Джитвэя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружной суда по Среднему округу штата Флорида.

Еще одно условие возможного освобождения обвиняемого — обязательное наличие не менее двух поручителей, а также отслеживание местонахождения при помощи электронного браслета.

Продолжение судебного слушания по делу Джитвэя запланировано на пятницу, 24 сентября.

Ранее сообщалось, что в США арестован зампред правления «Новатэка» Марк Джитвэй. По данным американского минюста, Джитвэй скрыл данные о своих офшорных активах и доходах, а также уклонялся от уплаты налогов. По каждому из обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.

В посольстве РФ в США сообщили, что Джитвэй не обращался за консульской помощью.