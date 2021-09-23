Прогноз по росту ВВП России повысился до 4,3%

Международное рейтинговое агентство Fitch увеличило оценку по росту экономики России в 2021 году на 0,6 п. п. по сравнению с июньским прогнозом — до 4,3%, сообщает газета «Ведомости».

Прогноз по росту ВВП на последующие годы при этом не изменился – в 2022 году этот показатель, как предполагается, вырастет на 2,7%, в 2023 г. – на 2%.

Уровень инфляции, по оценке агентства, к концу этого года составит 6%, в следующем году опустится до 4,2%, а в 2023 г. вернется к 4%.

Несколькими днями ранее Министерство экономического развития улучшило оценку по динамике ВВП России в 2021 году до 4,2% с 3,8%. При этом прогноз по инфляции в России на 2021 год напротив, ухудшился: до 5,8% вместо 5%.

До этого президент России Владимир Путин спрогнозировал, что рост ВВП страны по итогам 2021 будет близок к 4%. По его словам, страна практически восстановила докризисный уровень экономики.