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Глава Минэкономразвития объяснил рост цен на газ в Европе

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Alik Keplicz/AP

В Европе цены на газ выросли из-за форсированного закрытия угольной генерации. Такую точку зрения высказал глава Министерства экономического развития России Максим Решетников, выступая на заседании президиума РАН «Стратегии низкоуглеродного развития для России: сценарии и реалии», передает «РИА Новости».

«То, что мы сейчас видим на европейском рынке в плане цены на газ, мы тоже должны понимать, что это как раз последствия форсированного энергоперехода, последствия форсированного закрытия угольной генерации, которая всегда являлась альтернативой и сдерживала при высоких ценах потребление газа», — сказал он.

Цены на газ в Европе активно растут с прошлого года. По данным агентства, стоимость фьючерса на газ на торгах 15 сентября в моменте превысила $960 долларов за тыс. кубометров.

Ранее в Министерстве экономики и энергетики ФРГ заявили, что скачок цен на газ может быть вызван развитием мировой конъюнктуры, а также пожарами в Сибири. При этом в ведомстве подчеркнули, что российская сторона выполняет все обязательства по контрактам.

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