Туристический кешбэк принес в экономику регионов России около 70 млрд рублей

В Ростуризме заявили, что региональные экономики России благодаря программе туристического кешбэка получат около 70 млрд рублей в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

«По нашим подсчетам, благодаря программе туристического кешбэка с учетом дополнительных трат туристов региональные экономики суммарно получат в 2021 году порядка 70 млрд рублей», — рассказали в Ростуризме.

В ведомстве отметили, что с начала года программой воспользовались более 1,6 млн граждан. Общая сумма купленных ими туруслуг превысила 34 млрд рублей, а кешбэк составил 6,7 млрд рублей.

Самыми популярными направлениями во время осеннего окна продаж стали Краснодарский край, Ставрополье и Крым.

Ранее глава ведомства Зарина Догузова заявила, что Ростуризм намерен в текущем году запустить продажи турпакетов с новым этапом кешбэка. По ее словам, до конца 2021 года планируется запустить продажи низкого этапа зимнего сезона после 15 января. Старт продаж начнется не раньше ноября-декабря.

Догузова также заявила, что необходимость в дополнительном финансировании для программы кешбэка пока отсутствует.