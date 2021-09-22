Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
ФСБ признала группу «Джамаат «Красный пахарь» террористической 15:57
Пара, побившая рекорд по длительности брака, поделилась секретами супружеской жизни 15:57
Сериал по роману «Код Дурова» планируют снять в России 15:56
Одногруппники 9-летней студентки МГУ рассказали о ее учебе на психфаке 15:56
Лоза обвинил Дзюбу в жадности 15:55
Российского претендента на «Оскар» выберут из 110 фильмов 15:53
Ученые объяснили нелюбовь капусты у некоторых людей 15:50
Правительство Украины утвердило перевод крымскотатарского языка на латиницу 15:50
Испытательный полет космического корабля Starliner от Boeing могут перенести... 15:47
Боец ММА Токов выступил против девушек с табличками во время боев 15:46

В Пенсионном фонде разъяснили порядок увеличения пенсий

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В Пенсионном фонде России (ПФР) разъяснили порядок увеличения пенсий, передает «Российская газета».

Отмечается, что увеличенные пенсии устанавливаются россиянам не с начала какого-то определенного месяца, а при наступлении соответствующих обстоятельств. Например, когда пенсионеру исполняется 80 лет, в этом случае фиксированная выплата удваивается, автоматически, дополнительных заявлений писать не нужно.

Так называемый северный стаж (для тех, кто работал на Севере — прим.) также назначается не с начала определенного месяца, а когда возникает право на него. Для получения надбавок гражданину необходимо подать заявление с подтверждающими документами в ПФР, после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца.

Повышенную пенсию также получают живущие на Севере россияне. При этом страховая пенсия и повышения к ней увеличиваются на районный коэффициент в каждом отдельном регионе.

Кроме того, с 1 января ежегодно индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров. С 1 апреля ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные. С 1 августа увеличиваются страховые пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Нельзя так летать». В Хабаровском крае пропал Ан-26
Спасатели ищут самолет Ан-26 в ночных условиях под Хабаровском
«Ответ будет сильным». Что говорят о нападении на помощника президента Украины
Песков тяжело вздохнул, услышав о «российском следе» в покушении на советника Зеленского
Орден, медаль, звания. Инспекторов наградили за спасение людей в Перми
Путин наградил орденом Мужества полицейского, который обезвредил напавшего на ПГНИУ
Кремль ответил на заявление Эрдогана об «аннексии» Крыма
Под Волгоградом поймали «гражданина СССР» с «полисом надежности» вместо ОСАГО
Помощник президента Украины Шефир рассказал о покушении
Ученые объяснили нелюбовь капусты у некоторых людей
Новости и материалы
ФСБ признала группу «Джамаат «Красный пахарь» террористической
Пара, побившая рекорд по длительности брака, поделилась секретами супружеской жизни
Сериал по роману «Код Дурова» планируют снять в России
Одногруппники 9-летней студентки МГУ рассказали о ее учебе на психфаке
Лоза обвинил Дзюбу в жадности
Российского претендента на «Оскар» выберут из 110 фильмов
Правительство Украины утвердило перевод крымскотатарского языка на латиницу
Испытательный полет космического корабля Starliner от Boeing могут перенести на 2022 год
Боец ММА Токов выступил против девушек с табличками во время боев
Дворкин рассказал о псковской секте, в которую попала крымчанка с сыном
В ярославской школе разместили стенд с цитатой группы «Каста»
ЛСП перенес выход альбома после самоубийства девушки в прямом эфире
«Я в аду жила»: Гузеева вспомнила о харассменте со стороны режиссера
Бизнес-аналитик раскрыла способы кражи паролей россиян
Инфекционист рассказал о вероятности новой волны COVID-19 в Москве
В США призвали Евросоюз противостоять манипуляциям на рынке газа
Правозащитник Ионов потребовал признать The Bell иноагентом
В ФРГ объяснили рост цен на газ в Европе
Все новости
Пенсии, мигранты, борьба с либералами: чем займутся звезды в Думе
Певцов, Попов и Майданов — об инициативах, которые они будут продвигать в Госдуме
«И как можно быстрее». США просят у России больше тепла для Европы
Представитель Госдепа призвал Россию увеличить транзит газа через Украину
«Интенсивный рост». В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19
Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 36 регионах России
Балканский метеорит нашли по камерам
В Словении обнаружили обломки болида, сопоставив данные с видеорегистраторов
В России собираются осложнить перевод денег мошенникам
ЦБ поддержал идею усилить контроль за пополнением карт в банкоматах
«В Чечне даже нет такого слова»
Кадыров пригласил президента США убедиться, что в Чечне нет геев
Как в России прощались с погибшими при стрельбе в Перми
«Лучше быть на ее стороне, чем получать»
Сокурсница избитой в Липецке студентки рассказала о зачинщицах драки
Проклятье черной куртки: почему российские мужчины скучно одеваются
Что носить этой зимой мужчинам
Европа заступилась за Францию в споре с США. Воспользуется ли этим Россия
В Совфеде оценили шансы на налаживание отношений с ЕС на фоне ссоры с США
Вашингтон готовится к битве в космосе. Чем ответит Москва
Какое оружие смогут применять Россия и США в случае «космической войны»
«Гениальный ход Дутерте»: зачем боксер Мэнни Пакьяо идет в президенты
Как Родриго Дутерте планирует сохранить власть на Филиппинах
«АвтоВАЗ» добрался до Средней Азии
В Узбекистане начался выпуск автомобилей Lada
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях