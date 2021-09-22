В Пенсионном фонде разъяснили порядок увеличения пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) разъяснили порядок увеличения пенсий, передает «Российская газета».

Отмечается, что увеличенные пенсии устанавливаются россиянам не с начала какого-то определенного месяца, а при наступлении соответствующих обстоятельств. Например, когда пенсионеру исполняется 80 лет, в этом случае фиксированная выплата удваивается, автоматически, дополнительных заявлений писать не нужно.

Так называемый северный стаж (для тех, кто работал на Севере — прим.) также назначается не с начала определенного месяца, а когда возникает право на него. Для получения надбавок гражданину необходимо подать заявление с подтверждающими документами в ПФР, после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца.

Повышенную пенсию также получают живущие на Севере россияне. При этом страховая пенсия и повышения к ней увеличиваются на районный коэффициент в каждом отдельном регионе.

Кроме того, с 1 января ежегодно индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров. С 1 апреля ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные. С 1 августа увеличиваются страховые пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста.