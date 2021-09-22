В ФРГ объяснили рост цен на газ в Европе

Рост цены на газ в Европе, которая в последние несколько дней поднималась до $900 за тыс. кубометров, связан с множеством факторов. Об этом заявила представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ, сообщает ТАССРИА «Новости».

По ее словам, скачок цен может быть вызван развитием мировой конъюнктуры, а также пожарами в Сибири. При этом представитель министерства отметила, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа.

«По нашим данным, Россия выполняет обязательства по контрактам <...> О сознательном злоупотреблении существующими договорами нам неизвестно», — подчеркнула она.

«Газпром» не стал бронировать мощности для транзита газа через Украину на октябрь. При этом цена на газ в Европе на этом фоне в некоторые дни поднималась до $900 за тыс. кубометров. По мнению экспертов, это может быть связано с необходимостью ограничить поставки или оказать давление на Европу по «Северному потоку – 2».

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в свою очередь заявил, что украинская сторона готова предоставить дополнительные мощности для транзита газа в ЕС, чтобы разрешить «ценовой кризис». Он заявил, что украинская ГТС готова транспортировать почти вдвое больше газа, чем газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».