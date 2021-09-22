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Пушков раскритиковал призыв США к России увеличить поставки газа через Украину

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Владимир Трефилов/Reuters

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал призыв к России советника государственного департамента США Амоса Хохштейна увеличить поставки газа в Европу через Украину. Об этом член Совфеда написал в своем Telegram-канале.

«Что Россия должна, а что не должна, решать самой России, а уж точно не бюрократу из Госдепа», — отметил он.

Сенатор считает, что тема поставок газа в Европу — это сложное уравнение, которое необходимо решать на переговорах.

«Тем же, кто считает иначе, надо подучиться дипломатии. Вот это они сделать должны», — добавил Пушков.

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн призвал Россию в ближайшее время увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины, так как у Европы запасы газа ограничены.

До этого Хохштейн заявлял, что нынешние низкие поставки газа в ЕС из России могут привести к тому, что в отдельных регионах Европы может не хватить ресурсов для отопления.

Цена на газ в Европе в последние несколько дней поднималась до $900 за тыс. кубометров. По мнению экспертов, это может быть связано с необходимостью ограничить поставки или оказать давление на Европу по «Северному потоку – 2».

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