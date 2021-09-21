Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Адвокат Мамаева рассказала, как футболист и его экс-супруга собираются делить имущество 06:25
Один человек погиб при пожаре в дагестанском отеле 06:23
«Единая Россия» победила на выборах в Госдуму 06:20
Эксперт назвал способы повысить безопасность в учебных заведениях 06:10
Российский производитель зенитных систем выпустит гражданский электрогазомобиль 05:59
Премьер Ливана: поставки топлива из Ирана нарушают суверенитет страны 05:55
Генерал ВСУ оценил шансы Украины в войне с Россией 05:55
Глава Международной федерации хоккея назвал ошибкой объятия с Лукашенко 05:47
Главы МИД европейских стран поддержали Францию в споре с AUKUS 05:40
Емельяненко объяснил, почему отказался от алкоголя 05:34

Банки на 90% использовали средства программы льготной ипотеки

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

В России банки уже на 90% использовали средства, которые были заложены на программу льготной ипотеки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные оператора проекта «ДОМ.РФ».

Как рассказал изданию директор подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» «ДОМ.РФ» Виталий Насонов, доля льготных ипотечных госпрограмм в общем объеме кредитования на покупку жилья в новостройках устойчиво превышает 80%.

«В рамках программы «Льготная ипотека по ставке не более 7%» кредиторы уже использовали около 90% запланированного лимита», — заявил он.

Наносов также указал, что специалисты финансового института развития в жилищной сфере России «ДОМ.РФ», который ведет реализацию данной программы, «контролируют использование банками лимитов, текущая динамика их выборки соответствует прогнозным показателям».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года.

Продлить срок льготной ипотеки и расширить условия кредитования для семей с детьми поручил президент России Владимир Путин.

Все новости на тему:
Обзор прессы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
В Европе предупредили о «ценовом цунами» из-за «Северного потока — 2»
России пропишут безуглеродную диету
Мишустин: надо готовиться к сокращению использования нефти и газа в экономике
«Одиночка, который не нашел себе места в обществе»
Что известно о первокурснике, устроившем стрельбу в пермском университете
Хуснуллин анонсировал реформу ЖКХ
На Украине могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
«Дельта»-штамм вытеснил в России другие варианты коронавируса
Продолживший лекцию педагог при стрельбе в пермском вузе объяснил свои действия
Новости и материалы
Адвокат Мамаева рассказала, как футболист и его экс-супруга собираются делить имущество
Один человек погиб при пожаре в дагестанском отеле
«Единая Россия» победила на выборах в Госдуму
Эксперт назвал способы повысить безопасность в учебных заведениях
Российский производитель зенитных систем выпустит гражданский электрогазомобиль
Премьер Ливана: поставки топлива из Ирана нарушают суверенитет страны
Генерал ВСУ оценил шансы Украины в войне с Россией
Глава Международной федерации хоккея назвал ошибкой объятия с Лукашенко
Главы МИД европейских стран поддержали Францию в споре с AUKUS
Емельяненко объяснил, почему отказался от алкоголя
Спасатели эвакуировали одиннадцатилетнего мальчика с вершины горы вертолетом
Le Parisien: Месси ходит по полю и больше не влияет на игру
Люди начали возлагать цветы к мемориалу в память о погибших при стрельбе в Перми
Бритни Спирс вернулась в Instagram
Министр туризма Испании предложила превратить извержение вулкана в развлечение для туристов
Черчесов оценил поражение «Зенита» от «Челси» в Лиге чемпионов
В России на фоне хорошего улова лососевых дешевеет красная икра
В Египте арестованы родители 11-летней невесты и 12-летнего жениха
Все новости
Новые люди: кого выбрали россияне
Памфилова заявила, что в Госдуму проходят пять партий
«С-500 — это сплошная фантастика и конспирология»
Почему иностранные военные эксперты боятся ЗРК С-500 «Прометей»
Ковид начнут лечить газовой смесью
Создатели гелий-кислородной смеси рассчитывают на ее включение в ОМС в 2022 году
Санкционные продукты не вернутся в Россию
Владимир Путин продлил продовольственные контрсанкции до конца 2022 года
«Поматросят и бросят». Президент Украины снова едет в США за поддержкой
Зеленский обсудит крымский вопрос на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
«Чебурашка попытается понять, что он за животное»
Режиссер рассказал сюжет игрового фильма про Чебурашку
Стрельба в пермском вузе. Первые кадры
«Пустует каждое восьмое помещение»: что происходит с коммерческой недвижимостью в Москве
Риелторы рассказали, когда на рынке стрит-ритейла Москвы ожидается оживление
«Напоминает «Черное зеркало»: можно ли ловить убийц до совершения преступления
Эксперты назвали минусы системы цифрового контроля за опасным поведением
«Мы — реалисты, а не оппозиция»: за счет чего «Новые люди» прошли в Госдуму
Лидер партии «Новые люди» назвал ее отличие от конкурентов
Мошенники и миллиардеры: кому покровительствует принц Чарльз
СМИ: принц Уэльский оказывал почести попечителям благотворительного фонда за деньги
«Mazda слишком уверенно ехала»: разбор завала в сочинском тоннеле
Эксперты рассказали о причинах крупной аварии в Краснодарском крае
Бизнес Huawei как искусство: почему культуре нужны меценаты, а меценатам – культура
Как коллаборации меняют к лучшему и бизнес, и культурные институции
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях