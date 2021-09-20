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Bank of America допускает резкое повышение цен на нефть

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Jonathan Alcorn/Reuters

Холодная зима 2021/22 года и дефицит газа могут стать причиной резкого повышения цен на нефть. Согласно отчету американского Bank of America Merrill Lynch, в первом квартале 2022-го стоимость барреля нефти может взлететь до $100.

«Дефицит на рынках газа может также привести к росту цен на нефть. Как подчеркнули наши стратеги по сырьевым рынкам, дефицит газа, который может усилиться, если зима будет холодной, может способствовать росту цены на нефть до $100 за баррель уже в I квартале 2022 г.», — говорится в отчете.

Если цены на нефть будут расти, то среди компаний Европы, стран бывшего СССР и Ближнего Востока, больше всех выиграет от этого «Роснефть», считают в инвестбанке.

«В связи с растущим вниманием инвесторов к энергопереходу представители «Роснефти» подчеркнули, что ресурсная база компании является одной из самых низкозатратных и наименее углеродоемких в мире – она должна позволить Компании оставаться прибыльной и генерировать положительный свободный денежный поток даже в условиях снижения мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе. Обвал цен на нефть в 2020 году доказал, что «Роснефть» способна генерировать положительный свободный денежный поток даже при цене на нефть в $20 за баррель. Текущая макроэкономическая ситуация остается чрезвычайно благоприятной для нефтедобывающих компаний, и «Роснефть» смогла реализовать весь потенциал роста добычи в условиях ослаблений ограничений ОПЕК+», — подчеркнули в отчете BofA.

Ключевой проект Восток Ойл будет способствовать долгосрочному устойчивому росту добычи – не менее 2% в год. Компания близка к началу строительных работ на проекте и уже подписала договор с поставщиками оборудования и материалов. Согласно планам, к 2022 году все оборудование для начала строительства объектов инфраструктуры должно быть на месте.

«Роснефть» также прокомментировала инвесторам свою инициативу по выходу на экспортные рынки газа. Компания направила президенту России письмо, в котором указала на необходимость дополнительных поставок газа на европейский рынок и возможный 50%-ный простой в пропускной способности газопровода «Северный поток-2» с учетом требований Третьего европейского энергопакета.

Касательно программы выбытия хвостовых активов «Роснефть» отметила, что на данный момент программа оптимизации активов завершена. Недавно компания продала 50%-ную долю в Томскнефти (добыча ~5 млн т) – данный актив входит в список хвостовых активов с высокими удельными операционными затратами и высокими выбросами углерода.

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