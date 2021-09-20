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Цена на газ в Европе поднялась до $900 за тыс. кубометров

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Павел Львов/РИА «Новости»

Цены на газ на европейской бирже стали расти из-за новостей о том, что «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на октябрь. Об этом пишет ТАСС.

По данным биржи, цены на октябрьский фьючерс достигли $908 за тысячу кубометров.

Позже цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $890 за тысячу кубометров.

15 сентября цена газа в Европе достигла $950 за тысячу кубометров, в четвертый раз за день побив рекорд.

14 сентября директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что цена газа в Европе может достичь $1000 за тысячу кубометров. По его словам, газ на европейской территории дорожает в основном из-за погодных причин, сокращения поставок СПГ, недостатка газа в хранилищах в преддверии отопительного сезона. Однако разгону цен способствуют и «спекулятивные» факторы.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, почему цена газа бьет рекорды и когда это закончится.

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