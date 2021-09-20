Эксперт рассказала, кому можно воспользоваться гаражной амнистией

Кто сможет воспользоваться гаражной амнистией, разъяснила заместитель департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова. Эксперт раскрыла агентству «Прайм» способ, как наилучшим образом использовать гаражную амнистию.

Правовед указала, что сначала нужно предоставить в соответствующие госорганы решение о предоставление земельного участка под строительство, его может заменить решение о создании гаражного кооператива.

Но при отсутствии таких документов собственность не оформят. Под амнистию не попадут гаражи, построенные с нарушениями, а также те объекты, которые возвели без соблюдения норм.

По гаражной амнистии в собственность будут предоставлять земельный участок под постройкой. Но если участок на нынешний момент находится в государственной или муниципальной собственности. Если гараж приобрели

у частного лица или фирмы без нужного оформления, то на него также не распространяется амнистия.

В России началась гаражная амнистия начала действовать с 1 сентября 2021 года в течение пяти лет. В рамках данной амнистии до 1 сентября 2026 года россияне, которые пользуются капитальными гаражами, построенными до вступления в силу Градостроительного кодекса России (до 30 декабря 2004 года), могут получить бесплатно в собственность земельный участок, где находится постройка. Речь также и о гаражных и гаражно-строительных кооперативах. Этим законом также закреплены гарантии для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Инвалиды получат приоритетное право, чтобы воспользоваться земельным участком под гараж или стоянку рядом с местом проживания.