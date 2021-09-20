Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Хачатурянц: жребий перед матчем РПЛ в виде игры «Камень, ножницы... 05:48
Трудящимся в системе хозяйства Кабула женщинам запретили выходить на работу 05:45
Утилизаторы металлолома заподозрили ассоциацию товаропроизводителей в корысти 05:44
В МВД заявили, что на выборах не было нарушений порядка, повлиявших... 05:33
В Гидрометцентре объяснили сильный ветер и дождь в Москве 05:22
Россиянин вошел в топ-20 самых дорогих игроков не старше 18-и лет в мире 05:20
В Китае заявили, что улучшение их отношений с США при Байдене маловероятно 05:07
Мостовой заявил, что нельзя не вызвать лучшего бомбардира РПЛ в сборную России 04:57
ЦИК обработала половину протоколов на выборах в Госдуму 04:55
В Хабаровском избиркоме озвучили предварительные итоги 04:44

Эксперт рассказала, кому можно воспользоваться гаражной амнистией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Кто сможет воспользоваться гаражной амнистией, разъяснила заместитель департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова. Эксперт раскрыла агентству «Прайм» способ, как наилучшим образом использовать гаражную амнистию.

Правовед указала, что сначала нужно предоставить в соответствующие госорганы решение о предоставление земельного участка под строительство, его может заменить решение о создании гаражного кооператива.

Но при отсутствии таких документов собственность не оформят. Под амнистию не попадут гаражи, построенные с нарушениями, а также те объекты, которые возвели без соблюдения норм.

По гаражной амнистии в собственность будут предоставлять земельный участок под постройкой. Но если участок на нынешний момент находится в государственной или муниципальной собственности. Если гараж приобрели
у частного лица или фирмы без нужного оформления, то на него также не распространяется амнистия.

В России началась гаражная амнистия начала действовать с 1 сентября 2021 года в течение пяти лет. В рамках данной амнистии до 1 сентября 2026 года россияне, которые пользуются капитальными гаражами, построенными до вступления в силу Градостроительного кодекса России (до 30 декабря 2004 года), могут получить бесплатно в собственность земельный участок, где находится постройка. Речь также и о гаражных и гаражно-строительных кооперативах. Этим законом также закреплены гарантии для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Инвалиды получат приоритетное право, чтобы воспользоваться земельным участком под гараж или стоянку рядом с местом проживания.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
ОСАГО переписывает цены на запчасти
Страховщики пересчитают ОСАГО по новым тарифам
Как в России прошел финальный день голосования
Главные новости выборов в России. Хроника дня
У простуды нашлось полезное свойство
Профессор Чумаков: болеющий ОРВИ не может одновременно заразиться COVID-19
Саакашвили заявил, что «Северный поток –2» может быть полезен Украине
Отели в Турции перестали заселять одиноких мужчин
В России лимиты по кредиткам выросли за август до допандемийных значений
Кадыров лидирует на выборах главы Чечни
Новости и материалы
Хачатурянц: жребий перед матчем РПЛ в виде игры «Камень, ножницы, бумага» недопустим
Трудящимся в системе хозяйства Кабула женщинам запретили выходить на работу
Утилизаторы металлолома заподозрили ассоциацию товаропроизводителей в корысти
В МВД заявили, что на выборах не было нарушений порядка, повлиявших на итоги голосования
В Гидрометцентре объяснили сильный ветер и дождь в Москве
Россиянин вошел в топ-20 самых дорогих игроков не старше 18-и лет в мире
В Китае заявили, что улучшение их отношений с США при Байдене маловероятно
Мостовой заявил, что нельзя не вызвать лучшего бомбардира РПЛ в сборную России
ЦИК обработала половину протоколов на выборах в Госдуму
В Хабаровском избиркоме озвучили предварительные итоги
Ловчев — о нападающих сборной России: Смолов сейчас однозначно сильнее Дзюбы
Президент «Барселоны» отказался продавать Фати ради Месси
Юрист рассказал, почему банк может забрать ипотечную квартиру
Кирьяков: Дзюба нужен сборной, он должен держать не только раздевалку, но и скамейку
Роналду побил рекорд Ибрагимовича
Юрист рассказал о популярных методах телефонного мошенничества
Неймар: все заслуживают похвалы за жертвы на поле в матче с «Лионом»
В США обнаружили останки девушки, за поисками которой следила вся страна
Все новости
«Такого сильного дождя не было 73 года»
Синоптики прогнозируют сильнейший ливень в Москве 20 сентября
«Обстрел Крыма сделает выдуманную Киевом войну реальной»
Зачем Украина проводит учения морской авиации на границах с Россией
Робот-убийца «Моссада» против «отца иранской ядерной программы»
NYT нашла подтверждение наиболее фантастической версии убийства Фахризаде
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
В РАН вспомнили басню Крылова после полета корабля Илона Маска
Откровения МакSим, суд по Ефремову, Украина против Моргенштерна
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
50 биткоинов за ребенка
Как Наташа Королева продавала свою яйцеклетку без ведома Тарзана
Самые яркие образы на церемонии открытия «Кинотавра»
«Все больше маленьких детей попадают в больницу»
Врачи нескольких стран рассказали о новой эпидемии среди детей
Как приготовить идеальный стейк
Шефы поделились секретами выбора и приготовления мяса
«У меня Motorola ассоциируется с пейджерами»
Интервью главы Motorola в России — о дефиците, личном смартфоне и Мотороле из ДНР
Оставьте хотя бы борщ: почему суповой набор может исчезнуть
Эксперты предупреждают, что «борщевой набор» устарел и нуждается в замене
У летучих мышей в Лаосе нашли три особенных коронавируса
Ученые заявили о новом доказательстве природного происхождения COVID-19
Борьба с «девчачьими пистолетами» и культура отмены по-китайски
Как власти Китая учат молодежь ценностям социализма перед XX съездом
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях