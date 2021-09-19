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Россиянам рассказали о самых необычных вакансиях сентября

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Сервис Работа.ру составил рейтинг самых необычных вакансий в сентябре, сообщают «Известия».

В московский боулинг-клуб требуется механик боулинга. Среди обязанностей специалиста — подготовка оборудования и зоны разбега перед открытием, натирка дорожек, проведение планового ТО и текущий ремонт оборудования боулинга.

В сеть кинотеатров в столице ищут киномеханика с техническим образованием не ниже полного высшего. Сотрудник должен будет обеспечивать беспартийный и качественный кинопоказ, проводить технические обслуживание кинооборудования и следить за его сохранностью.

Еще одна необычная вакансия — художник-дизайнер по разработке схем для вышивания. Работать нужно будет в растровых и векторных программах иллюстрации и знать специализированные платформы для создания схем для вышивания.

Также на рынке труда предлагают стать тайным покупателем с частичной занятостью. Работнику нужно иметь камеру, диктофон или телефон, доступ в интернет.

В Сочи ищут инструктора веревочного парка без опыта работы. Формат работы предполагет как полную, так и частичную занятость.

В Свердловской области ищут старшего пивовара. Кандидат должен иметь среднее профессиональное образование, в течение рабочего дня варить пиво, разливать его в кеги, проводить мойку оборудования, обеспечивать контроль качества сырья и выпускаемой продукции на всех этапах.

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