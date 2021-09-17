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Лукашенко призвал избавиться от долларовой зависимости

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Gary Cameron/Reuters

Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) нужно активнее использовать национальные валюты в торговле, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, зависимость от одной мировой валюты может угрожать национальной безопасности.

«Складывающаяся в последнее время ситуация демонстрирует все большую уязвимость тех, кто всецело опирается на одну известную нам валюту. Это не просто лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, но и угрожает национальной безопасности, тем более что все чаще данный рычаг начинает использоваться как оружие», — заявил Лукашенко во время саммита ШОС в Душанбе (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, решение о создании Банка развития и Фонда развития ШОС позволит странам получить дополнительную финансовую поддержку и обеспечить суверенное и стабильное экономическое развитие без оглядки на западные страны.

Уходить от доллара старается и Россия. Доля доллара в российских экспортных расчетах в четвертом квартале 2020-го составила 48,3%, показали данные ЦБ. Как считают эксперты, Россия уходит от американской валюты, чтобы смягчить эффект от санкций.

Подробности – в материале «Газеты.Ru».

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