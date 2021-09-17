Названы объемы газа, оставшиеся в хранилищах Европы

Европейские газохранилища сейчас заполнены на 71%, сообщила представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела. По ее словам, год назад этот показатель был выше.

«На данный момент стратегические запасы газа в странах Евросоюза составляют 71% от всех мощностей [газохранилищ], для сравнения: год назад этот показатель составлял 82%», — сказала Лунела.

По ее словам, рекордный рост цен на газ в Европе произошел из-за совпадения ряда объективных факторов, в частности, роста мирового спроса на голубое топливо на фоне восстановления экономики после пандемии.

«В период пандемии в прошлом году цен на электричество были рекордно низкими, с этой точки зрения роста цен следовало ожидать. Сейчас высокие цены — это результат комбинации факторов, в значительной степени он вызван значительным ростом мирового спроса на газ в результате экономического восстановления после пандемии», — сказала Вивиан Лунела.

Она также заметила, что в меньшей степени на это повлияло удорожание квот на выбросы CO2 в европейской системе торговли экологическими квотами (ETC). Поскольку цены на квоты растут, это стимулирует спрос на газ, который является наиболее экологически чистым видом традиционного топлива.

Цены на газ в Европе в этом месяце уже несколько раз обновляли рекорды. Среди основных причин эксперты называли погодные факторы, сокращения поставок СПГ, недостаток газа в хранилищах в преддверии отопительного сезона.

Почему цена газа бьет рекорды и как будет дальше развиваться ситуация – в материале «Газеты.Ru».