В ЕК назвали сроки сертификации «Северного потока — 2»

Процедура одобрения Еврокомиссией сертификации магистрального газопровода «Северный поток — 2» может продлиться до двух месяцев. Не исключается пролонгирование процедуры, заявила представитель ЕК Вивиан Лунела, сообщает ТАСС.

«Процедура работает следующим образом. «Северный поток — 2» сначала должен подать запрос на сертификацию немецкому регулятору, который затем должен будет принять и передать в Еврокомиссию свой проект решения о сертификации, запросив мнение Еврокомиссии, как предписывает наша доработанная Газовая директива», — уточнила она.

По словам представителя комиссии, после получения запроса будет два месяца, чтобы дать официальный ответ.

В рамках «Северного потока — 2» планируется строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд. кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.

Ранее сообщалось, что в Германии экологи требуют остановить запуск «Северного потока – 2».

Также российская компания «Газпром» объявила о завершении строительства «Северного потока — 2».