Набиуллина призвала банки вкладываться в цифровую трансформацию

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала банки активнее инвестировать в цифровую трансформацию. Об этом она заявила на XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI век», передает ТАСС.

«Есть те, и их немало, кто не инвестирует в собственную цифровую трансформацию, смотрят на нее как на необязательную составляющую бизнеса. Я хочу спросить такие банки: вы уверены, что через пять лет, если все еще будете на рынке, не станете кусать локти, что упустили момент сегодня?» — сказала она.

Глава ЦБ также подчеркнула, что в этом году у банков будет большая прибыль, в связи с чем полученные средства следует вложить в цифровую трансформацию.

Ранее председатель Банка России отметила, что оценивает вероятность глобального финансового кризиса как «очень низкую».