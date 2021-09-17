Набиуллина прокомментировала угрозу перегрева рынка потребкредитов

Эльвира Набиуллина, возглавляющая Центральный банк, оценила в интервью РБК риск формирования пузыря на рынке потребительского кредитования.

«Мы не считаем, что это уже пузырь, пока это просто высокие темпы роста, которые могут привести к накоплению рисков, если их не охладить. Когда потребительское кредитование долго растет быстрее, чем номинальные доходы, это может создавать такие риски», — заявила Набиуллина.

Она отметила, что увеличения количества потребительских кредитов — следствие мягкой монетарной политики. В таких условиях у людей естественным образом возникает «желание пусть залезть в кредит, но купить побыстрее вещь, прежде чем она подорожает».

Глава ЦБ добавила, что этот рынок нуждается в стабилизации темпов роста.

«Мы приняли решение вернуться с 1 июля к допандемическим надбавкам — и этого оказалось недостаточно. Поэтому мы сразу же обсудили второй набор мер, который вступает в силу с 1 октября», — сказала она.

Речь идет о повышении для кредитных организаций макропруденциальные надбавок по потребкредитам.

Ранее Набиуллина оценила перспективы доллара США как резервной валюты.