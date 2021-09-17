Глава ЦБ считает мировой экономический кризис в ближайшие годы маловероятным

Банк России оценивает вероятность глобального финансового кризиса как «очень низкую», заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

Она при этом отметила, что во многих странах накопились долги, что вызывает опасения экономических «пузырей».

«Мы видим, что в условиях мягкой денежно-кредитной политики такие негативные последствия есть. И поэтому сочли уместным показать, как может разворачиваться уже циклический глобальный кризис и какой будет реакция Центрального банка на него», — пояснила она включение сценария глобального финансового кризиса в проект «Основных направлений денежно-кредитной политики» России.

Противоположную точку зрения выразил ранее глава Сбербанка Герман Греф. Он считает, что из-за «перегрева» на мировых финансовых рынках глобальный финансовый кризис возможен. По его словам, подобные риски «лучше переоценить, чем недооценить».