В Банке России предупредили, что страна приблизилась к пределу роста ипотеки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о приближении страны к пределу роста ипотечного рынка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу регулятора.

«Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки», — поделилась она.

По словам Набиуллиной, стоит быть внимательными к тому, чтобы продолжался рост ипотеки в меру роста дохода соотечественников.

При этом глава ЦБ подчеркнула, что уровень проникновения ипотеки в РФ не слишком большой, если сравнивать с другими странами.

«Но важно смотреть не просто на количество людей, которые взяли ее, или на долю к ВВП», — добавила Набиуллина.

Набиуллина обратила внимание, что не ожидает снижения цен на жилье в России. Тем не менее в ряде российских регионов не исключается стабилизация стоимости жилой недвижимости.

Ранее были названы регионы с самыми высокими шансами получить ипотеку.