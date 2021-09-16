Россияне рассказали, сколько им нужно денег для нормальной жизни

Россияне назвали сумму, которая необходима семье из трех человек для нормальной жизни. Исследование провел холдинг «Ромир».

Около четверти опрошенных (23%) назвали доход от 90 тыс. до 120 тыс. рублей в месяц. Для 28% для нормальной жизни нужно от 60 тыс. до 90 тыс. рублей. Еще 17% заявили, что им хватило бы 45-60 тыс. рублей, а 6% – от 30 тыс. до 45 тыс. рублей. Сумма в 20-30 тыс. рублей была бы достаточна только для 1% человек. Доходы ниже этой суммы практически никто не рассматривал, отметили в «Ромир».

При этом «финансовые аппетиты» россиян выросли по сравнению с докризисным 2019 годом, говорится в исследовании. В первую очередь это произошло за счет увеличения числа людей, которые хотели бы иметь доход более 120 тыс. рублей в месяц: с 11% до 25%. Это самое высокое значение за всю историю наблюдений.

«Финансовые запросы россиян по-прежнему растут, как и желание жить нормально, пандемия ускорила этот процесс», — прокомментировал исследование президент «Ромир» Андрей Милехин.

В опросе приняли участие 1500 россиян старше 18 лет, проживающие во всех типах городов во всех федеральных округах.

Исследование портала «Работа.ру» ранее показало, что почти каждому четвертому россиянину (24%) повысили заработную плату в этом году. Чуть более 30% опрошенных были заняты на производстве и в промышленности, 24% работают в сферах транспорта и логистики, 12% — в строительстве, 8% — в сфере информационных технологий и телекома, еще 6% — в различных заведениях общепита.