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Операторы связи просят уточнить правила доступа к социально значимым сайтам

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Depositphotos

Мобильные операторы просят Министерство цифрового развития уточнить правила бесплатного доступа к социально значимым сайтам, сообщает «Коммерсантъ».

Соответствующие правила правительство опубликовало для обсуждения.

Это постановление разъясняет поправки к закону о доступном интернете, которые были подписаны президентом 2 июля.

«Мобильные операторы и РСПП предложили уточнить в проекте Минцифры, что доступ к социально значимым сайтам могут получить только абоненты, которые подтвердили свое гражданство РФ, например, через единую систему идентификации и аутентификации», — сообщает издание.

По информации «Ъ», операторы связи хотят, чтобы клиенты выражали активное согласие на получение доступа через обращение в колл-центр и просят ограничить действие услуги в роуминге.

«Кроме того, операторы хотят иметь возможность приостанавливать оказание услуг, если у абонента возникает долг сроком более чем два месяца», — пишет издание.

В прошлом году власти опубликовали список сайтов, к которым россияне получат бесплатный доступ — в него вошел 391 сайт из 18 разных категорий.

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