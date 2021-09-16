Стало известно, скольким россиянам повысили зарплату в этом году

Почти каждому четвертому россиянину уже повысили заработную плату в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».

«24% опрошенных жителей России рассказали, что их работодатель уже повышал им зарплату с начала этого года», — следует из данных опроса.

Отмечается, что чуть более 30% респондентов заняты на производстве и в промышленности, 24% работают в сферах транспорта и логистики, 12% — в строительстве, 8% — в сфере информационных технологий и телекома, еще 6% — в различных заведениях общепита.

В исследовании, проведенном в сентябре этого года, приняли участие шесть тысяч совершеннолетних респондентов из всех регионов страны.

Ранее стало известно, что накоплений большинства российских граждан хватит в среднем на три месяца. Отмечается, что у тех, кто копит средства регулярно, получается отложить около 10-20% от дохода.