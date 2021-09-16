Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Китай не пустил немецкий фрегат в порт Шанхая 06:59
Премьер Австралии подтвердил разрыв рекордного оборонного контракта с Францией 06:59
В Новосибирске пропала 9-летняя школьница 06:55
Селюк: мы уже не можем выиграть ни у рукавов, ни у штанов, ни у «Легии» 06:54
В США создадут лигу ММА по модели НБА и НХЛ 06:39
В ООН отреагировали на требование пускать на заседания генассамблеи только... 06:31
Концерты Бузовой начали отменять 06:27
В Екатеринбурге водители троллейбусов «бегают по салону» 06:21
Черчесов поздравил «Легию» с победой над «Спартаком» 06:16
Филипп Киркоров сыграет Жар-птицу в третьей части «Последнего богатыря» 06:02

Стало известно, скольким россиянам повысили зарплату в этом году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Почти каждому четвертому россиянину уже повысили заработную плату в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».

«24% опрошенных жителей России рассказали, что их работодатель уже повышал им зарплату с начала этого года», — следует из данных опроса.

Отмечается, что чуть более 30% респондентов заняты на производстве и в промышленности, 24% работают в сферах транспорта и логистики, 12% — в строительстве, 8% — в сфере информационных технологий и телекома, еще 6% — в различных заведениях общепита.

В исследовании, проведенном в сентябре этого года, приняли участие шесть тысяч совершеннолетних респондентов из всех регионов страны.

Ранее стало известно, что накоплений большинства российских граждан хватит в среднем на три месяца. Отмечается, что у тех, кто копит средства регулярно, получается отложить около 10-20% от дохода.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Пытки Русских в Абхазии стали уголовным делом
Абхазская прокуратура возбудила дело о пытках россиянина, ему об этом не сообщали
«Привычка клянчить»: как Украина справляется с долгами
У кого Украина берет кредиты и как их возвращае
«Легия» забила дурацкий мяч»: в «Спартаке» объяснили провал в Лиге Европы
Витория заявил, что «Легия» создала лишь два момента и не заслужила победы над «Спартаком»
Водителей предупредили о новых штрафах за «декор» автомобиля
Путин рассказал, какой парламент нужен России
Синоптики предупредили россиян о резком похолодании
SpaceX запустил на орбиту первый гражданский экипаж
Новости и материалы
Китай не пустил немецкий фрегат в порт Шанхая
Премьер Австралии подтвердил разрыв рекордного оборонного контракта с Францией
В Новосибирске пропала 9-летняя школьница
Селюк: мы уже не можем выиграть ни у рукавов, ни у штанов, ни у «Легии»
В США создадут лигу ММА по модели НБА и НХЛ
В ООН отреагировали на требование пускать на заседания генассамблеи только привитых
Концерты Бузовой начали отменять
В Екатеринбурге водители троллейбусов «бегают по салону»
Черчесов поздравил «Легию» с победой над «Спартаком»
Филипп Киркоров сыграет Жар-птицу в третьей части «Последнего богатыря»
В 26 регионах России стартовал отопительный сезон
Игрок «Ливерпуля»: у меня больше ног, чем трофеев у «МЮ» за последние восемь лет
СМИ: хакеры атакуют российские компании через Microsoft Office
Суд отклонил иск об изнасиловании против Мэрилина Мэнсона
Игрок «Боруссии» стал самым молодым автором гола в ЛЧ, побив рекорд Мбаппе
La Tribune: Франция получила удар в спину от союзников
«Безумные подробности»: источник рассказал об измене Канье Уэста Ким Кардашьян
В Монголии от COVID-19 умерли два бобра
Все новости
«Надо возвращать смертную казнь»: пропавшая под Орлом девочка найдена мертвой
Тело пропавшей под Орлом школьницы нашли в подвале, в убийстве подозревают соседа
Арест дезинсектора и новые фигуранты. Все подробности дела об отравлении арбузом
В деле о смертельном отравлении арбузом из «Магнита» ждут новых фигурантов
Пособия, пенсии и страховки: что волнует неформально занятых
Резкий рост числа самозанятых вынуждает искать новые способы их соцобеспечения
Бузова-географ, Галустян-акушер: на кого учились российские звезды
Врачи, инженеры, математик и другие профессии знаменитостей
«Звездные войны» для взрослых: что нужно знать о вселенной «Дюны» перед премьерой
Путеводитель по миру «Дюны» Фрэнка Герберта
«Не было раскаяния»: суд отказался смягчить приговор Ефремову
Пашаев и Добровинский объяснили причины провала защиты Ефремова в суде
Ученик Скорсезе, биограф Путина, буддист: 75 лет Оливеру Стоуну
В России стали проверять безработных с многомиллионным имуществом
Саратовский опыт борьбы с теневыми доходами могут распространить на всю страну
«Нельзя экономить»: эксперты оценили заявление о бесполезности ревакцинации
В центре им. Гамалеи сообщили, что авторы статьи в Lancet преследуют политическую цель
Могут ли учащихся вакцинировать в рамках школьного медосмотра
На каждую прививку для ребенка требуется отдельное согласие, рассказали юристы
«Это вопрос месяцев»: у Ирана скоро появится ядерная бомба
NYT: у Ирана достаточно материала для изготовления первого ядерного заряда
«Он сошел с ума»: как военный советник Трампа пытался спасти мир от ядерной войны
В США готовится к публикации книга о сумасшествии Трампа в последние дни президентства
«Нейтрализовать угрозы со стороны России»: США могут передать Украине «Железный купол»
Politico: США могут поставить Украине израильскую систему «Железный купол»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях