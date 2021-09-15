Отдых в Турции дешевеет

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию за прошедшую неделю снизилась на 5,8%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом гостиницы подешевели на 1,1%, а путевки в санатории, дома отдыха, пансионаты – до 0,5%.

Турция входит в тройку самых популярных у россиян стран для отдыха в бархатный сезон. Это направление выбрали 10,4% респондентов.

При это самой выгодной по цене датой для заезда в Турцию было названо 1 сентября, потому что многие, кто собирается на отдых в этом месяце, вынужденно сдвигают его на более позднее время, чтобы в первый учебный день отвести детей-школьников на линейку.

По данным сервиса OneTwoTrip, средняя стоимость авиабилета из России в Турцию и обратно на сентябрь составляет 20,8 тыс. руб., что ниже на 14,4%, чем в августе. Между тем поисковик авиабилетов Aviasales в сентябре отмечает и более низкую среднюю цену полета — 18 296 руб.

После Турции в тройке популярных курортных направлений находится Греция с ценой в 26 928 руб. за билеты в обе стороны и Кипр, куда можно приобрести билеты в среднем за 24 010 руб.