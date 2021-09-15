Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бояринцев — о «Спартаке»: с такой игрой с «Лестером» и... 20:12
Мать, заставлявшая сына плакать ради лайков, привела в ярость своих подписчиков 20:11
В центре Москвы мужчина прыгнул с моста в реку 20:06
Сотрудники Wildberries пожаловались на зарплаты 20:04
«Единая Россия»: цена на борщевой набор снизилась почти на треть 20:03
Суд в Москве арестовал на два месяца фигуранта «арбузного дела» 19:59
Обвиняемый по делу об отравлении арбузом в Москве не признал вину 19:51
Жителю Ростовской области пригрозили штрафом за ремонт дорог 19:50
Олимпийская чемпионка обвинила ФБР в игнорировании ее жалоб на насилие врача... 19:46
Ученые выяснили, что прививка от гриппа снижает риск заражения коронавирусом 19:42

Отдых в Турции дешевеет

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию за прошедшую неделю снизилась на 5,8%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом гостиницы подешевели на 1,1%, а путевки в санатории, дома отдыха, пансионаты – до 0,5%.

Турция входит в тройку самых популярных у россиян стран для отдыха в бархатный сезон. Это направление выбрали 10,4% респондентов.

При это самой выгодной по цене датой для заезда в Турцию было названо 1 сентября, потому что многие, кто собирается на отдых в этом месяце, вынужденно сдвигают его на более позднее время, чтобы в первый учебный день отвести детей-школьников на линейку.

По данным сервиса OneTwoTrip, средняя стоимость авиабилета из России в Турцию и обратно на сентябрь составляет 20,8 тыс. руб., что ниже на 14,4%, чем в августе. Между тем поисковик авиабилетов Aviasales в сентябре отмечает и более низкую среднюю цену полета — 18 296 руб.

После Турции в тройке популярных курортных направлений находится Греция с ценой в 26 928 руб. за билеты в обе стороны и Кипр, куда можно приобрести билеты в среднем за 24 010 руб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Он сошел с ума»: как военный советник Трампа пытался спасти мир от ядерной войны
В США готовится к публикации книга о сумасшествии Трампа в последние дни президентства
«Звездные войны» для взрослых: что нужно знать о вселенной «Дюны» перед премьерой
Путеводитель по миру «Дюны» Фрэнка Герберта
«Это вопрос месяцев»: у Ирана скоро появится ядерная бомба
NYT: у Ирана достаточно материала для изготовления первого ядерного заряда
Суд в Москве арестовал на два месяца фигуранта «арбузного дела»
Подозреваемые в убийстве пенсионерки в Бужанинове мигранты арестованы
На абхазских милиционеров завели дело из-за пыток туриста из Петербурга
Трамп, Бритни Спирс и Билли Айлиш попали в список самых влиятельных людей
Новости и материалы
Бояринцев — о «Спартаке»: с такой игрой с «Лестером» и «Наполи» делать нечего
Мать, заставлявшая сына плакать ради лайков, привела в ярость своих подписчиков
В центре Москвы мужчина прыгнул с моста в реку
Сотрудники Wildberries пожаловались на зарплаты
«Единая Россия»: цена на борщевой набор снизилась почти на треть
Обвиняемый по делу об отравлении арбузом в Москве не признал вину
Жителю Ростовской области пригрозили штрафом за ремонт дорог
Олимпийская чемпионка обвинила ФБР в игнорировании ее жалоб на насилие врача команды
Ученые выяснили, что прививка от гриппа снижает риск заражения коронавирусом
Борисов: Россия сохранит лидерство в сфере гиперзвукового оружия
«Спартак» на своем поле уступил «Легии» в Лиге Европы
Собянин рассказал о благоустройстве центра Москвы в 2022 году
Экспертиза подтвердила наличие ядов в организмах отравившихся бабушки и внучки в Москве
Израильский активист-антипрививочник умер от коронавируса
Детский омбудсмен объяснила, почему мальчика привязывали колготками в больнице
В Орловской области нашли тело пропавшей девочки
В Дании осужденным запретят заводить романтические отношения с людьми на свободе
На Украине повторно признали Моргенштерна угрожающим нацбезопасности
Все новости
«Нейтрализовать угрозы со стороны России»: США могут передать Украине «Железный купол»
Politico: США могут поставить Украине израильскую систему «Железный купол»
Могут ли школьников вакцинировать в рамках школьного медосмотра
На каждую прививку для ребенка требуется отдельное согласие, рассказали юристы
Порноместь: что делать, если ваши интимные фото слили в сеть
Как российские законы защищают жертв кибербуллинга
«Хирургия меняет судьбу»: почему Китай запрещает рекламу пластических операций
Как в Китае пытаются остановить «гонку за красотой»
Как центральное отопление способствует гриппу и ОРВИ
Врачи объяснили, почему включение отопления грозит обострением респираторных заболеваний
ФСБ связала крымских татар с украинской разведкой
Задержанные за диверсию на газопроводе в Крыму сознались в работе на Киев
Человек в черном: Томми Ли Джонсу — 75
«Если Россия уйдет, Азербайджан добьет Карабах»
Зачем Турция, Пакистан и Азербайджан устроили совместные учения спецназа
Российских военных нет в Мали, локдауна не будет: о чем говорил Песков на брифинге
Песков объяснил журналистам ситуацию с возможностью нового локдауна в России
Не переходи по ссылке: на «Госуслугах» обнаружена новая уязвимость
Эксперты раскрыли новый способ обмана пользователей «Госуслуг»
Разыгран первый тираж антиковидной лотереи
Первые 500 победителей лотереи среди вакцинированных получат по 100 тысяч
Играли в грязи: в Тибете найдено древнейшее произведение искусства
Археологи нашли в Тибете самые древние отпечатки детских рук
«Клянчат и клянчат»: Лавров упрекнул Украину за истерику
Глава МИД РФ назвал агрессивным меньшинством противников «Северного потока — 2»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях