Цена на газ в Европе обновила исторический рекорд

Цена на газ в Европе в ходе торгов 15 сентября превысила $840 за тысячу кубометров, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов в среду достигла $842,5 за тысячу кубометров.

Накануне цена тысячи кубометров газа в Европе превысила $800.

Ранее директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что цена газа в Европе может достичь $1000 за тысячу кубометров. По его словам, цены на газ в Европе растут в основном из-за погодных причин, сокращения поставок СПГ, недостатка газа в хранилищах в преддверии отопительного сезона. Однако разгону цен способствуют и «спекулятивные» факторы.

Почему цена газа бьет рекорды и когда это закончится – в материале «Газеты.Ru».