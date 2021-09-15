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Цена на газ в Европе обновила исторический рекорд

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Global Look Press

Цена на газ в Европе в ходе торгов 15 сентября превысила $840 за тысячу кубометров, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов в среду достигла $842,5 за тысячу кубометров.

Накануне цена тысячи кубометров газа в Европе превысила $800.

Ранее директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что цена газа в Европе может достичь $1000 за тысячу кубометров. По его словам, цены на газ в Европе растут в основном из-за погодных причин, сокращения поставок СПГ, недостатка газа в хранилищах в преддверии отопительного сезона. Однако разгону цен способствуют и «спекулятивные» факторы.

Почему цена газа бьет рекорды и когда это закончится – в материале «Газеты.Ru».

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