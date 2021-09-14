Путин призвал сохранить макроэкономическую стабильность

Президент России Владимир Путин высказался о следующем бюджетном цикле. Об этом сообщает ТАСС.

Он указал на совещании с членами правительства страны и руководством партии «Единая Россия», что федеральный бюджет на следующие три года будет принимать новый состав Госдумы.

«Здесь крайне важно обеспечить преемственность, слаженную командную работу правительства и парламентских фракций», — сказал глава государства.

Он также призвал сохранить макроэкономическую стабильность в следующем бюджетном цикле. Российский лидер выразил надежду, что именно в этом ключе власти «будут двигаться дальше».

Ранее Путин заявил, что российское правительство в целом «неплохо» показало себя в острой фазе пандемии коронавируса.

Он также отметил, что Россия практически восстановила докризисный уровень экономики.

До этого глава РФ спрогнозировал, что рост ВВП страны по итогам 2021 будет близок к 4%.