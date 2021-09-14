Выплаты на детей школьного возраста получили 20,6 млн россиян

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что пособие на детей школьного возраста получили 20,6 млн семей с детьми. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для того, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе, с августа 2021 года семьям, в которых дети в возрасте от 6 до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — сказала она.

Голикова отметила, что всего в России таких детей в стране проживает 20,7 млн человек, на сегодняшний день выплаты выданы на 20,6 млн детей на общую сумму 206 млрд рублей.

Выплаты начали перечислять 2 августа, хотя изначально планировалось 16 августа. Президент Владимир Путин поручил начать перечислять средства раньше — «чтобы люди могли не спеша подготовиться к 1 сентября». Общая сумма денег, выделенных из бюджета на выплаты, составляет 204 млрд рублей.