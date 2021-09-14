Запасы газа в Европе и США достигли критически низкого уровня

Запасы природного газа в хранилищах Европы и США сейчас значительно ниже пятилетних показателей, сообщает телеканал CNBC. На фоне опасений, что топлива не будет хватать на зиму, цены за последний месяц выросли на 35%.

Спрос на газ сейчас растет во всем мире, а предложение – ниже обычного уровня. Самые серьезные проблемы отмечаются в Европе: там предложение на рекордно низком уровне для этого времени года, говорится в материале.

По данным Управления энергетической информации США, даже в Соединенных Штатах объем газа в хранилищах сейчас на 7,6% ниже средних показателей за пять лет. В Европе запасы природного газа на 16% ниже пятилетних показателей, сообщил партнер Again Capital Джон Килдафф.

Переломный момент на рынке может наступить через несколько месяцев, когда станет ясно, какая зима ожидается в Европе и США, и сколько потребуется газа для удовлетворения потребностей стран.

Стоимость газа в Европе в ходе торгов вторника побила очередной рекорд и превысила $800 за тыс. кубометров. По словам директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, цены на газ в Европе растут в основном из-за погодных причин, сокращения поставок СПГ, недостатка газа в хранилищах в преддверии отопительного сезона. Однако разгону цен способствуют и «спекулятивные» факторы. Стоимость газа может продолжить расти вплоть до $1000 за тыс. кубометров.

Почему цена газа бьет рекорды и когда это закончится – в материале «Газеты.Ru».