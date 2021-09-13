Ростуризм анонсировал запуск нового этапа туристического кешбэка

Ростуризм намерен в текущем году запустить продажи турпакетов с новым этапом кешбэка. Соответствующее заявление сделала глава ведомства Зарина Догузова, передает РИА «Новости».

«Мы рассчитываем, что до конца этого года запустим продажи низкого этапа зимнего сезона после 15 января. По датам – не раньше ноября-декабря, но это еще не точно», – сказала Догузова.

По ее словам, в настоящее время в ведомстве прорабатывают эту возможность.

Догузова также заявила, что необходимость в дополнительном финансировании для программы кешбэка пока отсутствует.

«Мы исходим из того, что выделенных пяти миллиардов рублей на следующий год будет достаточно для стимулирования низкого сезона: зима-начало весны и осень-зима», — заключила она.

Ранее в РФ приостановилась продажа туров с кешбэком, поскольку выделенная на поездки этого года сумма была полностью выбрана.

До этого глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в 2021 году будет запущен зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Она уточнила, что в следующем году программа туристического кешбэка будет распространяться только на низкий сезон. С мая по сентябрь программа действовать не будет.