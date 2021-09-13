Россия возобновит авиасообщение с четырьмя странами

Россия с 21 сентября возобновляет авиационное сообщение с четырьмя странами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале российского правительства.

Речь идет о таких государствах, как Испания, Словакия, Ирак и Кения.

В кабмине сообщили, что с указанной даты также будут возобновлены полеты в Египет и Турцию из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Ранее стало известно, что российские власти снимут ограничения на авиасообщение с Белоруссией.

До этого сообщалось, что РФ возобновила регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию.

С 27 марта 2020 года российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять международные авиаперелеты.