ЦБ определил критерии сомнительных платежей

Банк России опубликовал рекомендации для банков по борьбе с платежными инструментами — картами и электронными кошельками, используемыми незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

«Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан (физических лиц, пользующихся такими услугами) и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц», — уточнили в Банке России.

По данным ЦБ РФ, для обработки массива платежей нелегальный бизнес подключаются к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег с услугами по переводу денег, что в результате приводит к рисками потери денег и вовлечению граждан в незаконные, мошеннические схемы.

«Регулятор рекомендует кредитным организациям оперативно выявлять подозрительные карты и кошельки и применять в отношении подобных инструментов противолегализационные меры», — говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, ЦБ перечислил признаки подозрительных операций, если одновременно наблюдается два признака или более, банкам следует принимать «противолегализационные меры».

По словам источников »Коммерсанта», под данной формулировкой регулятор подразумевает блокировку операций и (или) платежных инструментов. Всего признаков восемь. Одним из них является перевод более 10 в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц, также более 30 операций в день, проведенных физлицами, а также операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме более 100 тыс. руб. в день или 1 млн руб. в месяц и другие.

Ранее сообщалось, что Минфин России разрабатывает механизм, который ускорит процесс взаимодействия банков, ЦБ и правоохранительных органов по возвращению похищенных мошенниками денег. Отмечается, что более чем в 90% случаев украденные средства вернуть не удается. Причина в том, что в стране не существует механизма, который автоматически возвращал бы деньги жертвам преступников.