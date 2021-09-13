В России примут новые меры для помощи закредитованным

Минфин и ЦБ проработают механизм по выходу закредитованных россиян из сложной ситуации. Это следует из Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, которая представлена для общественных обсуждений.

«В перспективе в периметр защиты гражданина на финансовом рынке должно в полной мере войти создание работающего механизма выхода закредитованного гражданина из сложной ситуации. Для этого необходимо создание эффективной системы банкротства граждан и введение института медиации при реструктуризации долговой нагрузки граждан», — говорится в документе.

Ранее для поддержки закредитованных уже были введены ипотечные каникулы, начал применяться институт банкротства гражданина, от претензий кредиторов защищает прожиточный минимум, но работа в этом направлении будет продолжена, отмечается в стратегии. Это важно в условиях, когда, с одной стороны, для кредиторов становятся более доступными данные об операциях и рисках, связанных с гражданином, а с другой, – усиливается уязвимость граждан к «принятию избыточной долговой нагрузки» из-за расширения возможностей дистанционной покупки товаров и услуг в рассрочку и в кредит, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Минфин упростит возврат денег жертвам мошенников. Ведомство разрабатывает механизм, который ускорит процесс взаимодействия банков, ЦБ и правоохранительных органов по возвращению похищенных мошенниками денег.