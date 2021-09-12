СМИ: Центральный банк Китая скупает акции британских компаний

Центральный банк Китая начал в больших количествах приобретать акции британских компаний, в том числе крупнейших по рыночной капитализации, продающихся на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщает The Sunday Telegraph.

Издание утверждает, что Народный банк Китая теперь обладает британскими акциями на общую сумму $17,1 млрд. Например, ЦБ Китая теперь принадлежит более 1,5% акций нефтегазовых компаний BP и Royal Dutch Shell, по 1% оператора сотовой связи Vodafone и двух горнодобывающих компаний BHP и Anglo American.

В общей сложности ЦБ КНР владеет долями более чем в 100 британских компаниях, в основном делая упор на активы энергетических и горнодобывающих компаний.

Издание предполагает, что зарубежные акции, принадлежащие Центральному банку КНР, являются частью золотовалютных резервов страны, которая в последнее время начала сокращать вложения в доллар США и облигации.

Ранее стало известно, что лидерство доллара на финансовых рынках может закончится быстрее, чем прогнозировалось, это беспокоит администрацию США и она усиливает наблюдение за планами Китая по внедрению цифровой валюты.