Собянин рассказал об экономической ситуации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о восстановлении экономики в городе.

«Экономика в Москве не только восстановилась. Она даже превзошла докризисный уровень 2019 года, причем прилично: от семи до двадцати с лишним процентов по разным отраслям и направлениям», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По его словам, экономический рост наблюдается в сферах промышленности, инвестиций и строительства.

Мэр добавил, что в Москве также уменьшилась безработица, выйдя практически на докризисный уровень.

Ранее сообщалось, что Путин оценил уровень развития столицы.