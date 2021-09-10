Варшава признала, что строительство «Северного потока — 2» не удалось остановить

Глава МИД Польши Збигнев Рау признал, что реализацию проекта «Северного потока — 2», несмотря на противодействие, не удалось остановить. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Варшава не изменила мнение в отношении газопровода.

«Но несмотря на усиленные дискуссии по этому вопросу, не удалось остановить этот проект, строительство будет завершено», — отметил Рау на совместной пресс-конференции со своими французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Также он призвал ЕС сосредоточить внимание на недопущении возникновения потенциальных рисков для безопасности и раскола в Европе в связи с запуском проекта.

Ранее «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.