Как выглядят новые монеты, посвященные «Спутнику V» и врачам

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Московским монетным двором выпустит нумизматические наборы, посвященные вакцине «Спутник V».

«В продажу в Торговый салон ММД – филиал АО «Гознак» – поступят два нумизматических набора: «РФПИ» и «Спутник V». В состав наборов входят памятная монета Банка России номиналом 25 рублей, посвященная самоотверженному труду медицинских работников, и сувенирные жетоны, отчеканенные ММД из недрагоценного металла — нейзильбера», — говорится в публикации на сайте РФПИ.

Отмечается, что тираж наборов будет ограничен.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 70 странах.