Названо число долларовых миллионеров в российских регионах

Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» выяснили, в каких российских регионах живут долларовые миллионеры. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что в Москве и Подмосковье живет более 100 тысяч миллионеров — это 35% от общего количества в России.

Также в топ-5 вошли Петербург и Ленобласть, где проживают 28 тысяч миллионеров, Краснодарский край (12 тысяч), Ростовская область (6 тысяч) и Татарстан (5,5 тысяч).

За исходный показатель эксперты взяли общее количество долларовых миллионеров в России по оценке банка Credit Suisse — 297 тысяч в 2020 году. Распределение богатых людей по регионах было выведено исходя из косвенного признака — количества стоящих на учете в регионе люксовых автомобилей, принадлежащих физлицам. Уточняется, что для исследования отбирались машины дороже 3 млн рублей, попадающие под повышенное налогообложение. По данным ФНС, по итогам прошлого гола в России насчитывалось 210,8 тысяч автомобилей класса люкс, из которых 81,7 тысяч были зарегистрированы в Москве и Московской области.

Ранее сообщалось, что в рейтинг 500 богатейших людей мира вошли 24 россиянина.