Очередной бизнесмен из «лондонского списка» Титова вернулся в Россию

В Россию вернулся тринадцатый по счету участник лондонского списка Бориса Титова – управляющий партнер ОАО «Первая правильная арбитражная компания» Михаил Кубасов. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

В публикации отмечается, что дело Кубасова ведет главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области.

Он с 2019 года заочно обвиняется по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

В пресс-службе добавили, что Тверской суд в июне 2020 года заочно избрал Кубасову меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания или экстрадиции в Россию.

К Титову, уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей, Кубасов обратился в 2020 году.

По итогам проведенной работы мера пресечения изменена на подписку о невыезде.

Ранее Титов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что возвращать на родину предпринимателей из «лондонского списка» пока не будут. По его словам, это связано с позицией Генпрокуратуры России.