Самый дорогой дом в Америке выставлен на продажу после объявления дефолта

Самый дорогой дом в Соединенных Штатах выставлен на продажу после объявления дефолта, его цена упала до $165 миллионов, сообщает телеканал CNBC.

Особняк под названием The One, общей площадью 9755 кв. м. находится в Лос-Анджелесе, в западном районе Бель Эйр, и его первоначальная цена составляла около $500 млн. В особняке есть девять спален, несколько кухон, собственный ночной клуб, боулинг-клуб, салон красоты, тренажерный зал, а также театр на 50 мест и огромная парковка на 50 автомобилей с двумя подъемными механизмами.

Однако из-за постоянных издержек и задержек при строительстве — первоначальная дата сдачи дома была в 2017 году — цена особняка The One неуклонно снижалась, пока застройщик, Нил Ниами, не был вынужден объявить о дефолте при строительстве.

Теперь здание и земельный участок перейдут в распоряжение Верховного суда округа Лос-Анджелес. Ожидается, что вскоре особняк The One будет выставлен на продажу по более низкой цене.

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